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التونسية منى الباجي تحرز لقب بطولة العالم للكرة الحديدية الحرة

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 16:34 قراءة: 0 د, 15 ث
      
توجت التونسية منى الباجي بلقب بطولة العالم للكرة الحديدية الحرة بعد فوزها اليوم الثلاثاء على الجزائرية قدجية اية ايدير بنتيجة 13-11 في لقاء الدور النهائي بمدينة كوتونو البينينية.
وكان خالد بوقريبة قد احرز في وقت سابق الميدالية الفضية اثر هزيمته في لقاء الدور النهائي امام اللاعب التايلندي راتشاتا خاميدي بنتيجة 3-13.



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