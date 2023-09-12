التونسية منى الباجي تحرز لقب بطولة العالم للكرة الحديدية الحرة

توجت التونسية منى الباجي بلقب بطولة العالم للكرة الحديدية الحرة بعد فوزها اليوم الثلاثاء على الجزائرية قدجية اية ايدير بنتيجة 13-11 في لقاء الدور النهائي بمدينة كوتونو البينينية.

وكان خالد بوقريبة قد احرز في وقت سابق الميدالية الفضية اثر هزيمته في لقاء الدور النهائي امام اللاعب التايلندي راتشاتا خاميدي بنتيجة 3-13.





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