الكشف عن 16 مشروعا حول تراث الكاف في الدورة الثانية لكيف الكاف من 13 إلى 15 أكتوبر

تنظم مؤسسة "ميوزم لاب" الدورة الثانية من مشروع "كيف الكاف" وذلك من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل في مدينة الكاف بالشمال الغربي.

ويتمثل هذا المشروع في تنفيذ سلسلة من المبادرات الرامية إلى المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي للمدينة وإحيائه.



ووفق بلاغ صادر عن المنظمين فإن الهدف من هذه المبادرة هو "تحويل الكاف إلى مكان يلتقي فيه الماضي بالمستقبل، حيث يصبح التراث مصدر إلهام للأجيال الحالية والمستقبلية".



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وتسهر "ميوزم لاب" على تنفيذ هذا المشروع طبقا لبرنامج طويل المدى، بدعم من مؤسسة دروسوس (2021-2024)، وبالتعاون مع ولاية الكاف، وبلدية المكان، حيث سيتم توفير تكوين لمجموع أربعين خريجًا جديدًا من الباحثين عن وظائف في مجالي التراث والسياحة.



ويعد هذا المشروع حاضنة للخريجين الشباب الباحثين عن الفرص والطلاب المهتمين بمجال التراث، ويقوم برنامجه التدريبي على ثلاث مراحل: جذع مشترك مدته ثلاثة أشهر، ومجموعات عمل متخصصة، وتدريب موجه حسب المشروع. وسيكشف "كيف الكاف" في دورته الثانية، عن 16 مشروعا حول تراث الكاف.



وتعمل "ميوزم لاب" على استثمار ما توفره التكنولوجيات الحديثة من فرص للتفاعل مع التراث بجميع أنواعه، من أجل تمكين الزوار من الغوص في تاريخ الكاف من خلال تجارب غامرة تعرّف بقصص المدينة وأسرارها.



وبحسب المصدر ذاته فإن هذا المشروع ينفتح على المواقع الأثرية والمراكز التاريخية بالكاف من خلال تنظيم جولات مصحوبة بمرشدين تم تكوينهم سابقا ضمن البرنامج نفسه، ليواصلوا العمل بعد ذلك في الاختصاص ذاته. ويكمن جوهر المشروع في التدريب والإبداع المشترك في الموقع. ويتم تطوير المشاريع الملموسة بالتعاون مع المشاركين، بدءًا من الترميم المعماري والحفاظ على التراث الطبيعي مرورا بالهندسة المعمارية والتصميم والتراث المادي واللامادي.