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بطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الخامس

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 15:25 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انهى المنتخب التونسي للكرة الطائرة مشاركته في البطولة الافريقية للامم المقامة حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة في المركز الخامس اثر فوزه على نظيره الرواندي بنتيجة 3-صفر (25-17 و25-18 و25-21) في المباراة الترتيبية التي اقيمت اليوم الثلاثاء.

وكان المنتخب التونسي فاز في مباراته الاولى ضمن الدور الترتيبي من اجل تحديد اصحاب المراكز بين 5 و8 على نظيره المغربي 3-صفر امس الاثنين.
يذكر ان المنتخب التونسي حامل لقب النسخة الاخيرة كان قد خرج من سباق التتويج بعد خسارته في الدور ربع النهائي امام نظيره الكاميروني بنتيجة 3-1 يوم السبت الماضي.
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وتجدر الاشارة الى ان الدور النهائي سيجمع يوم الاربعاء بين المنتخب المصري ونظيره الجزائري فيما سيتنافس المنتخبان الكاميروني والليبي على المركز الثالث.
 


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