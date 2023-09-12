بطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الخامس

انهى المنتخب التونسي للكرة الطائرة مشاركته في البطولة الافريقية للامم المقامة حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة في المركز الخامس اثر فوزه على نظيره الرواندي بنتيجة 3-صفر (25-17 و25-18 و25-21) في المباراة الترتيبية التي اقيمت اليوم الثلاثاء.



وكان المنتخب التونسي فاز في مباراته الاولى ضمن الدور الترتيبي من اجل تحديد اصحاب المراكز بين 5 و8 على نظيره المغربي 3-صفر امس الاثنين.

يذكر ان المنتخب التونسي حامل لقب النسخة الاخيرة كان قد خرج من سباق التتويج بعد خسارته في الدور ربع النهائي امام نظيره الكاميروني بنتيجة 3-1 يوم السبت الماضي.



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وتجدر الاشارة الى ان الدور النهائي سيجمع يوم الاربعاء بين المنتخب المصري ونظيره الجزائري فيما سيتنافس المنتخبان الكاميروني والليبي على المركز الثالث.

