مصنع الغاز بأوتيك يستأنف غدا الأربعاء تزويد الشركات بالغاز الغذائي

يستأنف مصنع الغاز بأوتيك، غدا، الأربعاء، تزويد الشركات بالغاز الغذائي بعد عودة حقل أوتيك بولاية بنزرت إلى الإنتاج.



وأكد المهندس بالشركة التونسيّة للأنشطة البترولية، أنيس سالمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء، الثلاثاء، أن بئر أوتيك استأنف عمليّة الإنتاج بعد استكمال أشغال الصيانة، منذ يوم 9 سبتمبر 2023.





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وسيساهم هذا البئر في تزويد مصانع المشروبات الغازية بالغاز الغذائي إلى جانب بعض الاستعمالات الطبية.