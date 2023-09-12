صافرة كويتية للمباراة الودية بين المنتخب التونسي ونظيره المصري

سيتولى طاقم تحكيم كويتي ادارة المباراة الدولية الودية التي ستجمع بين المنتخب التونسي لكرة القدم ونظيره المصري اليوم الثلاثاء على الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويتركب طاقم التحكيم من الحكم عمار اشكناني والحكمين المساعدين احمد صادق عباس وسعود الشمالي.

يذكر ان المنتخبين التونسي والمصري قد ضمنا تاهلهما الى نهائيات كاس امم افريقيا التي ستقام بكوت ديفوار مطلع العام القادم.





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