Babnet

صافرة كويتية للمباراة الودية بين المنتخب التونسي ونظيره المصري

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 15:14 قراءة: 0 د, 20 ث
      
سيتولى طاقم تحكيم كويتي ادارة المباراة الدولية الودية التي ستجمع بين المنتخب التونسي لكرة القدم ونظيره المصري اليوم الثلاثاء على الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.
ويتركب طاقم التحكيم من الحكم عمار اشكناني والحكمين المساعدين احمد صادق عباس وسعود الشمالي.
يذكر ان المنتخبين التونسي والمصري قد ضمنا تاهلهما الى نهائيات كاس امم افريقيا التي ستقام بكوت ديفوار مطلع العام القادم.

...



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273093


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 | 26 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:34
15:49
12:23
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
35°-24
33°-26
34°-25
37°-25
  • Avoirs en devises
    26760,1

  • (11 sept)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,36556 DT        1$ =3,13993 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 sept)   699,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*