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وزير البريد والاقتصاد الرقمي الكنغولي يعرب عن الرغبة في الاستفادة من الكفاءات التونسية لإنشاء مركز بيانات لفائدة جامعات بلاده

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 13:23 قراءة: 0 د, 43 ث
      
عبّر وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي بالكونغو، ليون جوست إيبومبو، عن رغبة بلاده في الاستفادة من الكفاءات التونسية لإنشاء مركز بيانات لفائدة الجامعات الكونغولية، وذلك خلال جلسة عمل جمعته مساء أمس الاثنين مع وزير التعليم العالي منصف بوكثير.
 
وتمحورت الجلسة، حسب بلاغ نشر اليوم الثلاثاء، على الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، حول دفع علاقات التعاون بين تونس والكونغو في مجال التكوين والتعاون الجامعي وتبادل الخبرات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،.
 
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وشدد بوكثير على أهمية التعاون بين الدول الإفريقية وتبادل الخبرات والكفاءات، مؤكدا استعداد الوزارة على وضع خبراتها على ذمة الكونغو في إطار التعاون المشترك بين البلدين.
 
ويشار إلى أن وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي بالكونغو ليون جوست إيبومبو، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري، زار والوفد المرافق له مركز الحساب الخوارزمي التابع لوزارة  التعليم العالي والبحث العلمي، حيث اطلع على الخدمات التي يقدّمها المركز في المجال الرقمي.
 
 


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