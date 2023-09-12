كرة اليد: مكارم المهدية يتعاقد مع الحارس عبد الحق البدوي

تعاقد مـكـارم الـمـهـديـة مع الحارس السابق للهلال الرياضي بمساكن عبد الحق البدوي لمدة موسم قابل للتجديد .



يذكر أنّ مكارم المهدية يحتل المركز السابع من بطولة النخبة لكرة اليد برصيد 8 نقاط ، وذلك بعد 4 جولات من انطلاق الموسم الجديد 2023 - 2024.

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