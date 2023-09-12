Babnet

كرة اليد: مكارم المهدية يتعاقد مع الحارس عبد الحق البدوي

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 13:04 قراءة: 0 د, 13 ث
      
تعاقد مـكـارم الـمـهـديـة مع الحارس السابق للهلال الرياضي بمساكن عبد الحق البدوي لمدة موسم قابل للتجديد .

يذكر أنّ مكارم المهدية يحتل المركز السابع من بطولة النخبة لكرة اليد برصيد 8 نقاط ، وذلك بعد 4 جولات من انطلاق الموسم الجديد 2023 - 2024.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273088


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 | 26 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:34
15:49
12:23
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
35°-24
33°-26
34°-25
37°-25
  • Avoirs en devises
    26760,1

  • (11 sept)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,36556 DT        1$ =3,13993 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 sept)   699,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*