Babnet

قابس: 1669 طفلا وطفلة سينتفعون ببرنامج "روضتنا في حومتنا"

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 14:52 قراءة: 0 د, 26 ث
      
افاد المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقابس لسعد بوخريص بأن عدد الملفات التي تم قبولها للانتفاع ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا"، بلغت 1669 ملفا تتوزع بين مختلف معتمديات الولاية

واضاف بوخريص في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن المساعي جارية لتمكين 100 طفل وطفلة اضافيين من الانتفاع من هذا البرنامج الذي شمل خلال السنة الفارطة 1500 طفل وطفلة.

...

واكد ان المندوبية تعمل على تمتيع أكبر عدد ممكن من الأطفال من أبناء العائلات محدودة الدخل ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273086


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 | 26 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:34
15:49
12:23
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
35°-24
33°-26
34°-25
37°-25
  • Avoirs en devises
    26760,1

  • (11 sept)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,36556 DT        1$ =3,13993 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 sept)   699,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*