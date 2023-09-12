قابس: 1669 طفلا وطفلة سينتفعون ببرنامج "روضتنا في حومتنا"

افاد المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقابس لسعد بوخريص بأن عدد الملفات التي تم قبولها للانتفاع ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا"، بلغت 1669 ملفا تتوزع بين مختلف معتمديات الولاية



واضاف بوخريص في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن المساعي جارية لتمكين 100 طفل وطفلة اضافيين من الانتفاع من هذا البرنامج الذي شمل خلال السنة الفارطة 1500 طفل وطفلة.





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واكد ان المندوبية تعمل على تمتيع أكبر عدد ممكن من الأطفال من أبناء العائلات محدودة الدخل ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا".