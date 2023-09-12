جندوبة: حملة جهوية لتنظيف محيط المؤسسات التربوية والجامعية

أطلقت بلديات ولاية جندوبة مطلع هذا الأسبوع، حملة جهوية تستهدف تهيئة محيط المؤسسات التربوية والجامعية وتنظيفها من النباتات الشوكية ورفع الفضلات والقضاء على مصادر التلوث المهددة لصحة التلاميذ والاطر التربوية العاملة بمختلف المؤسسات.



وأوضح معتمد جندوبة مراد الماكني في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الحملة تهدف الى تهيئة المؤسسات التربوية بما يتلاءم وظروف الدراسة والتدريس، مؤكدا جاهزية المدارس والاعداديات والمعاهد الراجعة له بالنظر، واضاف ان جميع الاطراف المعنية تعمل على تهيئة محيط المؤسسات سواء تعلق الامر بتقليع النباتات المتيبسة او جهر الخنادق المحيطة بها او رفع الفضلات وفواضل البناء.

وذكر الكاتب العام لعملة التعليم العالي بجندوبة رمزي الورغي ان عملة المركب الجامعي بجندوبة بصدد استكمال حملة النظافة التي انطلقت منذ موفى الأسبوع المنقضي، واشار الى ضرورة تدخل الاطراف ذات النظر لتهيئة محيط المركب الجامعي والعناية بما تم زرعه وغراسته من أشجار ونباتات، واضفاء الصورة الجمالية لمداخل مكونات الجامعة.



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وكان والي جندوبة سمير كوكة قد أصدر مطلع الأسبوع الجاري، واثر جلسة تقييمية لوضع محيط المدارس ومدى جاهزيتها للعمل، دعا في بلاغ له البلديات ومكونات المجتمع المدني الى مضاعفة الجهود وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح العودة المدرسية.



يذكر ان عددا من المؤسسات التربوية بولاية جندوبة تنتظر استكمال اشغال احداثات جديدة وسط تعهدات بعدم تأثيرها على انطلاقة الموسم الدراسي، وفق ما أكدته المندوبية الجهوية للتربية ريم المعروفي لصحفي "وات".