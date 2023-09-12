Babnet

باجة: انطلاق حملة لمراقبة المكتبات والتصدى لعدد من الاخلالات

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 14:46 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انطلقت، اليوم الثلاثاء بولاية باجة، حملة لمراقبة المكتبات ستؤمنها 3 فرق يوميا، وستشمل كل مناطق المعتمديات، وذلك للتصدى لظاهرة البيع المشروط والامتناع عن البيع ومراقبة الادوات المدرسية والمكتبية مجهولة المصدر، بهدف تامين ظروف افضل لتزود الاسر بمستلزمات العودة المدرسية، حسب ما اكده مدير الجودة والخدمات بالادارة الجهوية للتجارة عبد القادر بن فرج لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

وذكر بن فرج ايضا انه تم ضخ 250 الف كراس مدعم بولاية باجة بداية من يوم 30 اوت المنقضي وحتى 11 سبتمبر الجاري، واكد ان هذه الكميات من شانها الاستجابة لحاجيات التلاميذ، وان اغلب الكتب المدرسية متوفرة، باستثناء بعض العناوين التى تتوافد تباعا على الجهة، اضافة الى توفر المستلزمات المدرسية الاخرى.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273083


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 | 26 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:34
15:49
12:23
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
35°-24
33°-26
34°-25
37°-25
  • Avoirs en devises
    26760,1

  • (11 sept)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,36556 DT        1$ =3,13993 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 sept)   699,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*