باجة: انطلاق حملة لمراقبة المكتبات والتصدى لعدد من الاخلالات

انطلقت، اليوم الثلاثاء بولاية باجة، حملة لمراقبة المكتبات ستؤمنها 3 فرق يوميا، وستشمل كل مناطق المعتمديات، وذلك للتصدى لظاهرة البيع المشروط والامتناع عن البيع ومراقبة الادوات المدرسية والمكتبية مجهولة المصدر، بهدف تامين ظروف افضل لتزود الاسر بمستلزمات العودة المدرسية، حسب ما اكده مدير الجودة والخدمات بالادارة الجهوية للتجارة عبد القادر بن فرج لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.



وذكر بن فرج ايضا انه تم ضخ 250 الف كراس مدعم بولاية باجة بداية من يوم 30 اوت المنقضي وحتى 11 سبتمبر الجاري، واكد ان هذه الكميات من شانها الاستجابة لحاجيات التلاميذ، وان اغلب الكتب المدرسية متوفرة، باستثناء بعض العناوين التى تتوافد تباعا على الجهة، اضافة الى توفر المستلزمات المدرسية الاخرى.



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