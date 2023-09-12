تصفيات كأس أمم إفريقيا: غينيا بيساو تفوز على سيراليون (2-1)

حقق منتخب غينيا بيساو الفوز على ضيفه منتخب سيراليون بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين في ختام الجولة

السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتقدم المنتخب السيراليوني بهدف أمادو باكايوكو في الدقيقة السادسة، فيما سجل هدفي منتخب غينيا بيساو، نيتو جوميز في الدقيقة 35 و فرانكولينو في الدقيقة 48.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد منتخب غينيا بيساو، الذي ضمن تأهله لأمم إفريقيا في الجولة الخامسة قبل الأخيرة عندما تغلب على ساو تومي وبرينسيبي بهدف نظيف، إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف منتخب نيجيريا (المتصدر)، والذي صعد هو الآخر للنهائيات.



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في المقابل، توقف رصيد منتخب سيراليون عند 5 نقاط في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط أمام منتخب ساوتومي وبرنسيب (متذيل الترتيب).

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا غينيا بيساو وسيراليون مجددا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

