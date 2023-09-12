كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023 (رجال): مصر تتأهل للنهائي بالفوز 3-1 على الكامرون

تأهل المنتخب المصري لنهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب الكاميرون بثلاثة أشواط مقابل شوط

واحد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين في القاعة المغطاة بملعب القاهرة الدولي في إطار الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها مصر حتي يوم 14 سبتمبر الجاري.

كما ضمن منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2025 بعد بلوغه نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ونجح منتخب مصر في التقدم بالشوط الأول بنتيجة 25-13 وواصل المنتخب المصري تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-23، وعاد المنتخب الكاميروني للمباراة ونجح في الفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-20، وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه بالفوز



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بالشوط الرابع بنتيجة 29-27.

وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بثلاثية نظيفة، بينما تأهل المنتخب الكاميروني لنصف النهائي بعد فوزه المفاجئ في الدور ربع النهائي أمام منتخب تونس 3-1.

ويواجه المنتخب المصري في المباراة النهائية يوم الاربعاء المنتخب الجزائري الذي نجح في التأهل بالفوز على ليبيا

3-2، بينما سيلعب منتخب الكاميرون أمام منتخب ليبيا علي المركز الثالث والمؤهل للمونديال.

للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا وتوج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).