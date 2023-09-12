Babnet

كأس إفريقيا للأمم للكرة الطائرة 2023 (رجال): مصر تتأهل للنهائي بالفوز 3-1 على الكامرون

Publié le Mardi 12 Septembre 2023 - 07:47 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تأهل المنتخب المصري لنهائي كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة بعد فوزه على منتخب الكاميرون بثلاثة أشواط مقابل شوط
واحد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين في القاعة المغطاة بملعب القاهرة الدولي في إطار الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها مصر حتي يوم 14 سبتمبر الجاري.
كما ضمن منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2025 بعد بلوغه نهائي كأس الأمم الإفريقية.
ونجح منتخب مصر في التقدم بالشوط الأول بنتيجة 25-13 وواصل المنتخب المصري تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-23، وعاد المنتخب الكاميروني للمباراة ونجح في الفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-20، وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه بالفوز
...

بالشوط الرابع بنتيجة 29-27.
وتأهل منتخب مصر لنصف النهائي بعد الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي بثلاثية نظيفة، بينما تأهل المنتخب الكاميروني لنصف النهائي بعد فوزه المفاجئ في الدور ربع النهائي أمام منتخب تونس 3-1.
ويواجه المنتخب المصري في المباراة النهائية يوم الاربعاء المنتخب الجزائري الذي نجح في التأهل بالفوز على ليبيا
3-2، بينما سيلعب منتخب الكاميرون أمام منتخب ليبيا علي المركز الثالث والمؤهل للمونديال.
للتذكير جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا وتوج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273066


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 | 26 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:02
18:34
15:49
12:23
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-23
35°-24
33°-26
34°-25
37°-25
  • Avoirs en devises
    26760,1

  • (11 sept)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,36556 DT        1$ =3,13993 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 sept)   699,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*