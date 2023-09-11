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قنصلية تونس بطرابلس تضع رقما للتبليغ عن أية حالات طارئة تخص التونسيين بعد الفيضانات التي اجتاحات مناطق بليبيا

Publié le Lundi 11 Septembre 2023 - 23:08 قراءة: 0 د, 29 ث
      
وضعت القنصلية العامة لتونس بطرابلس العاصمة الليبية رقمها الأرضي 00218213409479 على ذمة أفراد الجالية التونسية المتواجدين بالشرق الليبي وجميع المناطق التي تأثرت بالفيضانات للتبليغ عن أية حالات طارئة تخص مواطنين تونسيين.
واجتاحت السيول والفيضانات الجارفة، منذ أمس الأحد، مدن الشرق الليبي وخلفت خسائر بشرية ومادية فادحة.
وتوجهت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس، في بلاغ الإثنين، بأحر عبارات التعازي والمواساة والتعاطف مع الشعب الليبي الشقيق، متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

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