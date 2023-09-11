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نادي حمام الانف - قيس الزواغي مدربا جديدا

Publié le Lundi 11 Septembre 2023 - 20:35 قراءة: 0 د, 12 ث
      
اعلن نادي حمام الانف، اليوم الاثنين، عن تعيين قيس الزواغي مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم.

ويخوض نادي الضاحية الجنوبية للعاصمة بطولة الرابطة المحترفة الثانية في المجموعة الاولى.

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وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 7 و8 اكتوبر القادم.


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