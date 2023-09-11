نادي حمام الانف - قيس الزواغي مدربا جديدا

اعلن نادي حمام الانف، اليوم الاثنين، عن تعيين قيس الزواغي مدربا جديدا لفريق اكابر كرة القدم.



ويخوض نادي الضاحية الجنوبية للعاصمة بطولة الرابطة المحترفة الثانية في المجموعة الاولى.





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وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 7 و8 اكتوبر القادم.