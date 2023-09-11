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البطولة العربية للناشئين والناشئات لالعاب القوى:ندى الطرابلسي تهدي تونس الميدالية الذهبية السادسة

Publié le Lundi 11 Septembre 2023 - 17:54 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكنت عداءة المنتخب التونسي لالعاب القوى ندى الطرابلسي اليوم الاثنين من الفوز بسباق 1500 متر ضمن منافسات البطولة العربية التاسعة للناشئين والناشئات في ألعاب القوى التي تحتضنها سلطنة عمان.
ورفعت ندى الطرابلسي رصيد النخبة التونسية للناشئين والناشئات الى 6 ميداليات ذهبية.
ومن جهتها نجحت العداءة شيماء عياشي اليوم الاثنين في الفوز بالميدالية الفضية في سباق 3000م موانع ضمن ذات منافسات البطولة.

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