رئيس الحكومة يوصي باتخاذ كل التدابير اللازمة لمزيد الارتقاء بجودة المنتوج السياحي وتطويره

أوصى رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، باتخاذ كل التدابير اللازمة لمزيد الارتقاء بجودة المنتوج السياحي وتطويره.

ونوّه رئيس الحكومة، لدى استقباله، صباح اليوم الاربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، وزير السياحة،محمد المعز بلحسين، بمجهودات كل الأطراف المتدخلة في ظل المؤشرات الايجابية التي يشهدها قطاع السياحة حاليا، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية " بالفيسبوك" .

وقدم وزير السياحة، من جهته، لرئيس الحكومة فكرة عن إنجازات ومشاريع القطاع، وأطلعه بالمناسبة على الإستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في أفق 2035، ومدى جاهزية مختلف الهياكل المعنية للمرحلة القادمة.

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