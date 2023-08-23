Babnet

صفاقس: توفير مستلزمات العودة المدرسية لفائدة 70 طفلا منقطعا عن الدراسة ضمن مشروع "أنقذوا البراءة"

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 21:03 قراءة: 1 د, 2 ث
      
احتضن مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، اليوم الأربعاء، لقاء وُزعت خلاله مستلزمات العودة إلى مقاعد الدراسة أو الالتحاق بالتدريب المهني لفائدة 70 طفلا كانوا قد انقطعوا عن الدراسة وذلك ضمن الفعاليات الختامية لمشروع "أنقذوا البراءة" والمموّل من منظمة العمل الدولية عبر مكتبها في تونس والمنجز بالشراكة مع مندوبيتي التربية صفاقس 1 وصفاقس 2، والإدارة الجهوية التكوين المهني والتشغيل، والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.
وتوزّع الأطفال المستفيدون من هذه المكوّنة الختامية لهذا المشروع الهادف إلى مكافحة تشغيل الأطفال والانقطاع عن الدراسة على المعتمديات التي شملتها مختلف التدخلات وهي على التوالي: المحرس وجبنيانة وصفاقس المدينة وعقارب وصفاقس الجنوبية وسياقية الزيت وساقية الداير.
وكانت حصيلة هذا المشروع الذي انطلق السنة الماضية عودة 70 طفلا منقطعا الى مقاعد الدراسة حيث تم توفير كافة المستلزمات لهم، مع التحاق 135 طفلا بمراكز التدريب المهني بمركز باش حانبة، وتوفير مستلزماتهم التي سيتم توزيعها في مفتتح السنة التكوينية في بداية شهر سبتمبر القادم، كما تم توفير موارد رزق في شكل مساعدات عينية لفائدة 43 ربّة عائلة من أمهات هؤلاء الأطفال لبعث مشاريع صغرى فلاحية وصناعية وخدماتية.
و تضمن برنامج مكافحة تشغيل الأطفال أيضا عدة انجازات أخرى تمثلت بالخصوص في تجهيز قاعة إعلامية لقرية الأطفال اس او اس ( المحرس، وتوفير تجهيزات مختلفة لفائدة المركز المندمج للشباب والطفولة ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 272013


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 23 أوت 2023 | 6 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:03
16:04
12:29
05:43
04:10
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet34°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-26
34°-26
37°-26
37°-27
41°-27
  • Avoirs en devises
    25840,5

  • (22 août)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,37690 DT        1$ =3,10420 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 août)   1038,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*