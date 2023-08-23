صفاقس: توفير مستلزمات العودة المدرسية لفائدة 70 طفلا منقطعا عن الدراسة ضمن مشروع "أنقذوا البراءة"

احتضن مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، اليوم الأربعاء، لقاء وُزعت خلاله مستلزمات العودة إلى مقاعد الدراسة أو الالتحاق بالتدريب المهني لفائدة 70 طفلا كانوا قد انقطعوا عن الدراسة وذلك ضمن الفعاليات الختامية لمشروع "أنقذوا البراءة" والمموّل من منظمة العمل الدولية عبر مكتبها في تونس والمنجز بالشراكة مع مندوبيتي التربية صفاقس 1 وصفاقس 2، والإدارة الجهوية التكوين المهني والتشغيل، والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.

وتوزّع الأطفال المستفيدون من هذه المكوّنة الختامية لهذا المشروع الهادف إلى مكافحة تشغيل الأطفال والانقطاع عن الدراسة على المعتمديات التي شملتها مختلف التدخلات وهي على التوالي: المحرس وجبنيانة وصفاقس المدينة وعقارب وصفاقس الجنوبية وسياقية الزيت وساقية الداير.

وكانت حصيلة هذا المشروع الذي انطلق السنة الماضية عودة 70 طفلا منقطعا الى مقاعد الدراسة حيث تم توفير كافة المستلزمات لهم، مع التحاق 135 طفلا بمراكز التدريب المهني بمركز باش حانبة، وتوفير مستلزماتهم التي سيتم توزيعها في مفتتح السنة التكوينية في بداية شهر سبتمبر القادم، كما تم توفير موارد رزق في شكل مساعدات عينية لفائدة 43 ربّة عائلة من أمهات هؤلاء الأطفال لبعث مشاريع صغرى فلاحية وصناعية وخدماتية.

و تضمن برنامج مكافحة تشغيل الأطفال أيضا عدة انجازات أخرى تمثلت بالخصوص في تجهيز قاعة إعلامية لقرية الأطفال اس او اس ( المحرس، وتوفير تجهيزات مختلفة لفائدة المركز المندمج للشباب والطفولة ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي.

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