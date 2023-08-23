قفصة : اللجنة الجهوية لمعاينة صلوحية المنشآت الرياضية تصادق على صلوحية ملعب المركب الرياضي محمد رواشد

صادقت أمس الثلاثاء اللّجنة الجهوية لمعاينة المنشآت الرياضية بقفصة على صلوحية الملعب الرياضي المعشب الواقع بالمركب الرياضي محمد رواشد بمنطقة رأس الكاف بضواحي مدينة قفصة, وبالتالي على جاهزيته لإحتضان المقابلات الرياضية.

وقال المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقفصة عمار النصيري اليوم الإربعاء أن اللجنة الجهوية لمعاينة صلوحية المنشآت الرياضية بقفصة قد صادقت أمس الثلاثاء على جاهزية ملعب المركب الرياضي محمد رواشد بقفصة لإحتضان مباريات كرة القدم, بعد أن قامت بلدية قفصة بمعالجة الإخلالات والنواقص التي تسبّبت ولمرّتين سابقتين في شهري جوان الماضي وأوت الجاري, في عدم المصادقة على صلوحية هذا الملعب من قبل نفس اللجنة.

وتضمّ هذه اللجنة ممثلين عن السلط الجهوية والأمنية والحماية المدنية وبلدية قفصة وكذلك المندوبية الجهوية للشباب والرياضة.

وحالت نواقص وإخلالات تهم بالخصوص تهيئة وتعهد محيط الملعب الرياضي بهذا المركّب وإصلاح أقفال الأبواب والسياج بالإضافة إلى توفّر كلّ شروط السلامة, دون أن تُصادق اللجنة الجهوية لمعاينة صلوحية المنشآت الرياضية, على تأهيل هذا الملعب وجاهزيته ليحتضن المباريات الرياضية.



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وتُجنّب المصادقة على جاهزية ملعب المركّب الرياضي محمد رواشد, القوافل الرياضية بقفصة عبء البحث عن ملعب آخر , مع إنطلاق الموسم الرياضي الجديد الذي إتّسم بصعود فريق القوافل الرياضية بقفصة إلى الرابطة المحترفة الأولى.

فم