إنطلاق أشغال ملعب متعدّد الاختصاصات لذوي الإعاقة بالقيروان

اعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الاربعاء عن انطلاق أشغال إحداث ملعب متعدد الاختصاصات لذوي الاحتياجات الخاصّة بتكلفة قدرت ب 165.أ.د، بمقر المركز الجهوي للتأهيل والتربية المختصة لذوي الإعاقة بالقيروان.

واوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الجتماعي انه من المنتظر أن يستفيد من أنشطة هذا الفضاء الرياضي متعدد الإختصاصات قرابة 130 شابا من ذوي الإعاقة الذهنية والعضوية، مع ارتفاع عدد المنتفعين، إنطلاقا من السنة التربوية القادمة.

و إنطلقت أشغال تهيئة أرضية الفضاء خلال شهر جويلية 2023 ومن المنتظر تسلمها خلال شهر نوفمبر 2023.





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