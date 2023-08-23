جندوبة: إصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة خفيفة بحافلة جزائرية على مستوى منطقة الجلايليّة بمعتمدية جندوبة الشماليّة

أصيب، صباح اليوم الأربعاء، 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة خفيفة بحافلة تقلّ سياحا جزائريين على مستوى منطقة "الجلايلية" من معتمدية جندوبة الشمالية، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية عادل العبيدي

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المصابين الثلاثة تونسيون، وقد تمّ نقلهم الى المستشفى الجهوي بجندوبة لتلقي الإسعافات اللّازمة ووضعهم تحت المراقبة الصحية تحسّبا لتطور لإصاباتهم المتفاوتة، وفق قوله.





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