قفصة: قرب إنتهاء أشغال بناء جسر على وادي الكبير على مستوى الطريق الوطنية قفصة-القصرين

شارفت أشغال بناء جسر على وادي الكبير على مستوى الطريق الوطنية رقم 15 التي تربط بين ولايتي قفصة والقصرين على الإنتهاء، وهو من مشاريع البنية الأساسية التي تعطّل إستكمال إنجازها لسنوات لأسباب عقارية.

وقال المدير الجهوي للتجهيز بقفصة، علي بوزيان، إن أشغال هذه المنشأة بلغت حاليا حدود 95 بالمائة، ومن المبرمج أن تدخل حيّز الإستغلال بعد إتمام ما تبقّى من أشغال لحمايتها، ثم إنجاز التجربة الفنّية قبل قبولها من المقاولات.

وتعطّل إنجاز هذا المشروع لسنوات لأسباب عقارية، إذ انطلقت حضيرة المشروع في أواخر سنة 2011 ثمّ توقّفت في سنة 2013، قبل أن تُستأنف في سنة 2019 ، بعد فضّ إشكاليات تهمّ إنتزاع أراضي للمصلحة العامّة.

ويمتدّ هذا الجسر على طول 300 متر، وهو يكتسي أهمّية كبيرة بإعتبار أنّ هذه المنشأة ستحول مستقبلا دون إنقطاع حركة جولان على مستوى الطريق الوطنية التي تربط بين ولايتي قفصة والقصرين.



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وغالبا ما يتسبّب فيضان وادي الكبير في قطع حركة الجولان بالطريق الوطنية رقم 15 جرّاء سيلان مياه الأمطار.

فم



