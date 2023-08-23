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اسناد شهادة صلوحية استغلال ميدان ملعب 15 أكتوبر ببنزرت لاحتضان المباريات الرسمية كامل الموسم

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 16:26 قراءة: 0 د, 50 ث
      
اسندت اليوم اللجنة الجهوية لصلوحية الميادين الرياضية ببنزرت شهادة صلوحية استغلال ميدان ملعب 15 أكتوبر ببنزرت  لاحتضان مختلف المباريات الرسمية كامل  الموسم الرياضي 2023/2024 ، وفق تأكيد رئيس اللجنة والي بنزرت سمير عبد اللاوي.

   وأضاف المصدر ذاته ان اسناد ملعب 15 أكتوبر لشهادة صلوحية الميدان ستعزز بكل تأكيد شبكة الفضاءات الرياضية والشبابية القادرة على احتضان مختلف الأنشطة والفعاليات المحلية والجهوية وأيضا الوطنية ، علاوة على مساعدة النادي البنزرتي في الإقلاع من جديد وتعبيد طريق النجاح الرياضي والكروي والجماهيري امامه هذا الموسم .    ولاحظ والي بنزرت انه حريص بالتنسيق مع مختلف الأطراف والهياكل المعنية محليا وجهويا ومركزيا على تاهيل  بقية الفضاءات الرياضية بالجهة وتعبئة الجهود لاتمام الاشغال الجارية والمبرمجة بها في الابان.    يذكر ان اللجنة الجهوية الموسعة لتنظيم اللقاءات الرياضية ببنزرت نظرت اليوم في اجتماعها المنعقد بمقر الولاية ، بحضور هيئة النادي البنزرتي ، في ابرز الاستعدادات الواجبة لانجاح قمة الجولة الثانية للرابطة الوطنية المحترفة التي ستجمع المارد الأصفر النادي البنزرتي بفريق الاتحاد المنستيري  يوم الاحد المقبل بملعب 15 أكتوبر ، تحت اشراف والي الجهة.


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