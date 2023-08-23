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نابل تحتضن المصيف الجهوي للادماج الاقتصادي والاجتماعي الخاص بولاية الكاف

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 19:35 قراءة: 0 د, 44 ث
      
إحتضن المركب الشبابي بنابل من يوم 16 إلى 21 أوت الجاري فعاليات المصيف الجهوي للادماج الاقتصادي والاجتماعي الخاص بولاية الكاف، بمشاركة 45 شابا وشابة من مختلف معتمديات الجهة.
و تضمن هذا المصيف،وفق ما اوردته وزارة الشباب و الرياضة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء, دورات تكوينية عديدة في مجالات مختلفة شان بعث المشاريع للحساب الخاص، وذلك لدعم الإدماج الشبابي في العجلة الإقتصادية وتشجيع المبادرة الخاصة بالتعاون مع مركز الأعمال بتونس ودورة تكوينية في فن التواصل مع الآخر.
وتضمن المصيف حصصا في السباحة وتنشيط الشواطئ وزيارة للمعالم التاريخية بالتنسيق مع جمعية صيانة المدينة وإحياء التراث بنابل (متحف العادات والتقاليد بنابل) وأنشطة تطوعية على الشواطئ مع التدريب في مجال الإسعافات الأولية والسلامة المرورية كما شملت فعاليات المصيف، فقرات متنوعة ونقاشات عامة حول عدة مواضيع تهم الشباب، منها تمارين للمساعدة على التركيز وحصة تثقيفية في كيفية تكوين فريق عمل، إضافة إلى حملة نظافة بشاطئ نابل.


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