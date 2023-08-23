محرز الغنوشي: الخريف يبدأ يوم 30 اوت وبرشا خير جاي الاسبوع الاول من شهر سبتمبر‎

قال الاربعاء 23 اوت، المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي ان قراءة النموذج الأمريكي في علاقة بالرصد الجوي على المدى البعيد كلها ايجابية.



وأضاف بأنه لو ثبتت هذه القراءة "فمعناها انو جاي بارشا خير في بدايات فصل الخريف ومن الشمال إلى الجنوب أيضا وخصوصاً الاسبوع الاول لسبتمبر وذلك في الاشارة لهطول كميات هامة من الامطار.





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وفي نفس السياق أشار الغنوشي الي موعد دخول فصل الخريف وقال "نذكر انو الخريف يبدأ استنادا للتقويم الفلاحي يوم 30 اوت.. وربي يجيب الخير..ان شاءالله خريف بدري".

