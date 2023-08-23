وزارة النقل تعلن عن تركيز آلات للكشف بالاشعة بالمحطة البجرية بميناء حلق الوادي بقيمة 5ر4 مليون دينار

أعلنت وزارة النقل عن تجديد آلات الكشف بالأشعة بالمحطة البحرية بميناء حلق الوادي بتكلفة تناهز 5ر4 مليون دينار وذلك في إطار تدعيم إجراءات الأمن و السلامة و تطوير وسائل العمل ومزيد تيسير إجراءات العبور بالميناء.



وكان ل وزير النقل ، ربيع المجيدي ، ذكر خلال افتتاح ورشة عمل ،حول موضوع "قدرة الموانئ على الصمود وجودة البنية التحتية يوم 6 فيفري 2023 "انه تم وضع برنامج "طموح" يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية وأداء نظام النقل البحري، كجزء من الرؤية الإستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية في تونس في أفق 2040.





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وشهدت حركة عبور المسافرين عبر الموانئ البحرية لتونس خلال سنة 2022، ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، وزادت حركة السيارات بنسبة 25 بالمائة في حين تقلص نشاط الحاويات وحمولتها بنسبة 5 بالمائة وفق معطيات نشرتها وزارة النقل يوم 13 جانفي 2023 .





وتظهر، نفس البيانات، ان 763 ألف مسافر تنقلوا عبر الموانئ البحرية التونسية في سنة 2022، مقابل ما يناهز 585 ألف مسافرا خلال سنة عبروا خلال سنة 2021 .