أريانة: "حمام البنا" معلم تاريخي آخر في الطريق إلى الاندثار

في قلب مدينة أريانة وعلى بعد أمتار قليلة من مقام سيدي عمار والسوق البلدي يتربع "حمام البنّا" المغلقة أبوابه منذ حوالي عقدين.

أغلق هذا المعلم التاريخي أبوابه منذ سنوات على عقود من الذكريات الجميلة لسكان المدينة وأحوازها، لتحتفظ جدارنه بمشاهد الأفراح والمسرات وحكايات وأساطير متوارثة، فهو يمثل كما وصفه الباحث رياض فضلون في كتابه "أريانة تسترجع تاريخها" "جزءا ثابتا من تاريخ المدينة وشاهدا على تلاشي معالمها التاريخية وطابعها المعماري التقليدي".



ويرى فضلون أن التفسير الوحيد المقنع لغلق الحمّام "الاختلاف بين الورثة حول استغلاله أو تحديد مصيره ومآله، إذ يشكل عدد الورثة المتزايد عائقا فى اتخاذ قرار إنقاذه، أو الاتفاق حول من يتحمل مصاريف تهيئته وترميمه، باعتبار ضعف نسبهم في التركة، فلا يتجاوز متوسط نصيب كل منهم في سنة 2011، مساحة 18 مترا مربعا.



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يروي رياض فضلون في كتابه المذكور استنادا إلى وثائق رسمية أن الحمّام أقيم على قطعة أرض مستخرجة من عقار يحمل اسم «فيلا الحايك»، اشتراها الصادق بن حميدة البنّا بثمن قدره 51.170 فرنك من أونج نقاش Naccache Ange وايلي شملة Elie Chemla بتاريخ 14 جانفي 1931 ، ورُسمت بتاريخ 21 جانفي 1931 تحت اسم «أرض البنّا».

ويمسح العقار 833م2 موضوع الرسم عدد 39030 ، وهو مقسّم إلى جزءين : الأول بمساحة 442 م2 والثّاني بمساحة 391 م2، ويحدّه في الشمال الغربي، نهج سيدي عمار وفي الجنوب الشرقي نهج الجراية.

وقد وظفت على العقار العديد من الرّهون لضمان مبالغ وصلت قيمتها إلى 664 ألف فرنك، عجز الصادق البنّا عن تسديدها، مما اضطر الدائنين إلى ضرب عقلة عقارية على المرهون.

وفي 2 جوان 1934 صدر الحكم بتفليس المدين الصادق البنا، وتبعا لهذا الإجراء بتّت العقار في 14 جوان 1934 لفائدة الحاج محمد الشيخ بن الحاج عمر، المولود بتونس سنة 1865 واستقرّ المزاد على مبلغ 145.000 فرنك، وأسند له اسم "حبس الحاج محمد الشيخ بن الحاج عمر"، أي أن عائلة الشيخ هي التي شيدت الحمام وأبقت على اسم الرسم العقاري "أرض البنا" للتعريف به".

و بمقتضى القرار المؤرخ في 25 جوان 2001 عدد 1 الصادر عن اللجنة الجهوية لتصفية الأوقاف الخاصة والمشتركة بولاية أريانة، تمت تصفية وقف حبس الحاج محمد الحاج عمر وأُسند بمقتضى ذلك، جميع العقار للمستحقين البالغ عددهم آنذاك 45 وارثا كلهم مالكون على الشياع وبنسب غير محدّدة.

واعتبر رياض فضلون أن الحل الوحيد لانقاذ هذا الحمام من الانهيار، يتمثل في تدخل السلطة المحلية والمعهد الوطني للتراث والمجتمع المدني لتفعيل النّصوص القانونية من أجل حماية هذا المعلم التاريخي.