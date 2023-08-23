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نقل تونس تعلن عن تحوير لجولان المترو والسيارات على مستوى تقاطع نهج على قمودي والطريق الجهوية رقم 130

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 14:28 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت شركة نقل تونس أنها ستغلق، بداية من مساء يوم غد الخميس، المفترق الواقع على مستوى تقاطع نهج علي قمودي والطريق الجهويّة رقم 130 من الجهـتين لتهيئة السكة الحديدية وان جولان المترو عدد 5 ، سيستمر على سكة واحدة الى غاية الخامسة من صياح يوم 11 سبتمبر 2023.

وأوضحت الشركة في بلاغ نشرته الاربعاء ان جولان المترو "الخط عدد 5 " ستكون على سكة واحدة ، ذهابا وإيابا، بين محطتي "الياسمين" و"الانطلاقة" علما وانه سيتم تدعيم العرض بواسطة سفرات خاصة تؤمنها الحافلات ذهابا وإيابا بين محطتي "باب سعدون" و"الانطلاقة".

...

ولاحظت ان حركة مرور السـيّارات بالنّسبة للقادمين والقاصدين ذهابا وإيابا الطريق الجهوية رقم 130 ونهج علي قمودي، ستكون عبر نهج الولاء للوطن بعد محطة المترو "العمران الأعلى" وذلك بصفة استثنائيّة خلال مدّة الأشغال.

وأكدت الشركة ان هذه الأشغال، التي ستتواصل على مدار الساعة، تندرج في إطار تحسين البنية التحتية للمفترقات على مستوى تقاطعات السكة الحديدية مع الطريق وتوفير شروط السلامة بها.


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