وزارة التجهيز وفسفاط قفصة تتفقان على الشروع في جهر وادي القويفلة على مستوى النقطة الكيلومترية 400 و 500

اتفقت وزارة التجهيز وشركة فسفاط قفصة على ان تشرع الأخيرة في عملية جهر جزء من وادي القويفلة على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 بتوزر على مستوى النقطة الكيلومترية 400 و 500.



وتوصل الجانبان الى الاتفاق، امس الثلاثاء، خلال جلسة عمل عقدتها وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري والرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة رضا شلغوم ، في انتظار استكمال الدراسة لضمان المحافظة على وظيفية الجسر المشيد على وادي القويفلة.





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وبحثت الجلسة التي حضرها والي توزر أيمن البجاوي مدى تقدم الدراسة المتعلقة بجهر وادي القويفلة وجهر الحوض الطيني المحاذي للوادي وإتمام صيانة وتشغيل الأحواض المحاذية.



ودعت الوزيرة كافة المتدخلين إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات العاجلة لمعالجة هذا الإشكال نهائيا حفاظا على المحيط البيئي المحاذي للطريق وحفاظا على وظيفية الجسر وتأمين سلامة مستعمليه.



وكانت شركة فسفاط قفصة تعهدت، خلال جلسة عمل عقدت يوم 13 فيفري 2023 بتعيين مكتب دراسات لإيجاد حل جذري لجهر وادي القويفلة والحوض الطيني المحاذي له بعد ان تسببت فواضل الفسفاط في ردم مجرى المياه على ارتفاع 4 أمتار مما اثار المخاوف من الاضرار بأحد الجسور.