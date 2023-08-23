ألعاب القوى (بطولة العالم-2023) : البطل العالمي القطري للقفز العالي معتز برشم يكتفي بالبرنزية

اكتفى البطل العالمي القطري للقفز العالي معتز عيسى برشم بالميدالية البرونزية, مساء أمس الاربعاء في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة بالعاصمة المجرية بودابست حاليا وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 2000 رياضي ورياضية يمثلون مختلف دول العالم.

وأحرز برشم ( أول رياضي في تاريخ القفز العالي ينجح في تحقيق اللقب ثلاث مرات متتالية (لندن 2017، والدوحة 2019، ويوجين 2022) امس الميدالية البرونزية بعد منافسة شرسة مع عدة أبطال العالم في مسابقة القفز العالي، مسجلا قفزة لارتفاع (2.33م)، خلف الإيطالي جان ماركو تامبيري, الفائز بالميدالية الذهبية (2.36 متر) بفارق المحاولات على الأمريكي جوفان هاريسون الفائز بالميدالية الفضية.

وصل برشم لمجموع سبع ميداليات في تاريخ مشاركاته في بطولات العالم (ثلاث ذهبيات وفضية وبرونزية) للاكابر و ذهبية داخل الصالات وذهبية على مستوى الشباب.

وأضاف برشم ميدالية أخرى لميدالياته في بطولات العالم محتفظا بلقبه كأول



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رياضي في تاريخ القفز العالي ينجح في تحقيق اللقب ثلاث مرات متتالية (لندن

2017، والدوحة 2019، ويوجين 2022).

كما أضاف البطل القطري نجاحا جديدا لنجاحاته المتعددة في بطولات العالم

لألعاب القوى داخل وخارج الصالات، بعدما توج بلقب بطولة العالم داخل الصالات

في بولندا 2014 بقفزة لارتفاع (2.37م)، مشكلا سلسلة نجاحات طويلة بداية من

بطولة العالم للشباب في كندا عام 2011 بفوزه بالميدالية الذهبية وتسجيله لرقم

عالمي لفئة الشباب (2.31م)، وصولا لفئة الكبار على مدى اثنتي عشرة سنة ظل يقفز فيها برشم ببراعة على مستوى بطولات العالم والدورات الأولمبية.

واحتفظ برشم بأفضل إنجاز رياضي في تاريخ الوثب العالي بعد أن تدرج في

الميداليات على مستوى فئة الكبار بفوزه بالميدالية الفضية في بطولة العالم

نسخة موسكو 2013 كبداية انطلق منها للميدالية الذهبية بعد أربعة أعوام بالفوز

في لندن 2017 قبل المواصلة في الفوز المتوالي 2019 و2022 والميدالية البرونزية

2023.

ويعد برشم البالغ من العمر 32 عاما واحد من أفضل الرياضيين في تاريخ ألعاب

القوى بقياس الاستمرارية بحسب إحصاءات الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة،

واللذين يعتمدان التطور في المستوى والسلوك الرياضي السليم والطموحات والقدرة على المحافظة على الإنجازات والثبات في المستوى العالي والتطور منه إلى المستوى الأعلى.



ويملك معتز برشم ثاني أفضل قفزة في تاريخ اللعبة (2.43م) في بروكسل 2014 بفارق سنتمترين عن أفضل قفزة (2.45م) والمسجلة باسم الكوبي خافيير سوتومايور عام 1993.