Babnet

سوسة: حجز شاحنة محمّلة بزيت نباتي مدعم في أوعية تحمل علامة تجارية لزيت نباتي غير مدعم

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 11:11 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تمكن الفريق المشترك بولاية سوسة (تجارة وحرس بلدي) والمكلف بالمراقبة على الطرقات على مستوى المدخل الجنوبي للولاية من ضبط شاحنة على ملك إحدى مؤسسات تجارة المواد الغذائية بالجملة المنتصبة بحي الزهور من مدينة سوسة محملة بالزيت النباتي المعبأ في أوعية سعة 5 لتر تحمل علامة تجارية مشكوك في صحتها لزيت نباتي غير مدعم.

وأفادت وزارة التجارة، في بلاغ صادر عنها، أنّه بالتنقل إلى المخزن التابع للمؤسسة ثبت تورط صاحبها في تعبئة الزيت المدعم في أوعية سعة 5 لتر مستعملا بطاقات تأشير مدلسة تحمل بيانات خاصّة بوحدة تعليب زيت نباتي غير مدعم تنشط بولاية القصرين.

...

وتم حجز كميّات الزيت النباتي المدعم المقدرة ب 1519 لتر ومعدات التدليس حجزا فعليا، بعد إستيفاء الإجراءات القانونية.

واشار المصدر ذات المصدر إلى أنّه بالتنسيق مع النيابة العمومية بخصوص العقوبات التكميلية الممكن الإذن بها ضد المعني بالأمر، الذي تحصن بالفرار، مع اتخاذ قرار في المنع من التزود ضد المؤسسة المعنية.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271977


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 23 أوت 2023 | 6 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:03
16:04
12:29
05:43
04:10
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
35°-26
36°-26
37°-27
37°-27
  • Avoirs en devises
    25840,5

  • (22 août)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,37690 DT        1$ =3,10420 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 août)   1038,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*