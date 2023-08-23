بطولة العالم لألعاب القوى: الايطالي جانماركو تامبيري يفوز بذهبية الوثب العالي

فاز الإيطالي جانماركو تامبيري، بالميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى الجارية في بودابست.
وقفز تامبيري، الذي تشارك مع القطري معتز برشم ذهبية أولمبياد طوكيو عام 2021، (36ر2 م) ليحصل على اللقب أمام الأمريكي جوفون هاريسون الذي نال الفضية بعد ان قفز (36ر2 م) ، وبرشم الذي نال البرونزية (33ر2 م).
وقفز تامبيري، الذي تشارك مع القطري معتز برشم ذهبية أولمبياد طوكيو عام 2021، (36ر2 م) ليحصل على اللقب أمام الأمريكي جوفون هاريسون الذي نال الفضية بعد ان قفز (36ر2 م) ، وبرشم الذي نال البرونزية (33ر2 م).
Gimbo, Gimbo, Gimbo! 🇮🇹@gianmarcotamber is the high jump world champion 🙌#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/MHUDi8Fk6I— World Athletics (@WorldAthletics) August 22, 2023
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