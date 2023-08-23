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بطولة العالم لألعاب القوى: الايطالي جانماركو تامبيري يفوز بذهبية الوثب العالي

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 11:03 قراءة: 0 د, 26 ث
      
فاز الإيطالي جانماركو تامبيري، بالميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى الجارية في بودابست.
وقفز تامبيري، الذي تشارك مع القطري معتز برشم ذهبية أولمبياد طوكيو عام 2021، (36ر2 م) ليحصل على اللقب أمام الأمريكي جوفون هاريسون الذي نال الفضية بعد ان قفز (36ر2 م) ، وبرشم الذي نال البرونزية (33ر2 م).


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