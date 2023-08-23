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الحماية المدنية: وفاة أربعة أشخاص وإصابة 389 آخرين خلال أربع وعشرين ساعة

Publié le Mercredi 23 Août 2023 - 10:51 قراءة: 0 د, 17 ث
      
سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة أربعة أشخاص وإصابة 389 آخرين في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق المتحدث باسم الحماية المدنية.

وأضاف المصدر ذاته، في بلاغ الأربعاء، أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة بـ 435 تدخلا، بينها
130 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و234 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و59 تدخلا لإطفاء الحرائق.
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