بطولة العالم لالعاب القوى - نهائي 3000م موانع - الجهيناوي في المركز الثالث عشر

احرز العداء التونسي محمد امين الجهيناوي المركز الثالث عشر لنهائي سباق 3000م موانع ضمن بطولة العالم لالعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابيست بعدما قطع المسافة في (8د و23ث و08)

وفاز بهذا السباق المغربي سفيان البقالي (8د و03 ث و55).







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