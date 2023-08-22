بطولة العالم لالعاب القوى - 800م تصفيات - العيوني يحرز المركز الخامس في السلسلة الخامسة ويفشل في التاهل الى الدور نصف النهائي

فشل العداء التونسي، عبد السلام العيوني، في التاهل الى الدور نصف النهائي لسباق 800م ضمن بطولة العالم لالعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة المجرية بودابيست بعد ان حل في المركز الخامس للسلسة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء.

وقطع العيوني المسافة في 1د و46ث و85 بالمائة.

واقيمت التصفيات على سبع سلسلات تاهل في اعقابها اصحاب المراكز الثلاثة الاولى من كل سلسلة بالاضافة الى 3 اسرع عدائين الى الدور نصف النهائي.

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