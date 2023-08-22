بوعسكر يقدم لرئيس الحكومة تقرير هيئة الانتخابات لسنة 2022

قدّم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لرئيس الحكومة أحمد الحشاني تقرير الهيئة حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 ، وذلك لذى استقباله اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة.



ومثّل اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، مناسبة قدم خلالها فاروق بوعسكر لرئيس الحكومة المواعيد الانتخابية المزمع برمجتها في الفترة القادمة.





...







