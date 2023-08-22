Babnet

بوعسكر يقدم لرئيس الحكومة تقرير هيئة الانتخابات لسنة 2022

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 20:05 قراءة: 0 د, 16 ث
      
قدّم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر لرئيس الحكومة أحمد الحشاني تقرير الهيئة حول انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 ، وذلك لذى استقباله اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة.

ومثّل اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، مناسبة قدم خلالها فاروق بوعسكر لرئيس الحكومة المواعيد الانتخابية المزمع برمجتها في الفترة القادمة.

...





تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271951


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 22 أوت 2023 | 5 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:04
16:05
12:29
05:42
04:08
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet34°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
34°-25
34°-26
37°-26
38°-27
  • Avoirs en devises
    25840,5

  • (22 août)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,37690 DT        1$ =3,10420 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 août)   1038,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*