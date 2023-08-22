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رئيس الحكومة يوصي وزير النقل بتوفير كل الضمانات لانطلاق العودة المدرسية والجامعية في أفضل الظروف

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 18:15 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أوصى رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، لدى استقباله، صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، وزير النقل، ربيع المجيدي بتوفير كل الضمانات لانطلاق العودة المدرسية والجامعية في أفضل الظروف.

واطلع رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، على برنامج الوزارة استعدادا للعودة المدرسية والجامعية المقبلة، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية "بالفيسبوك" .
كما مثلت البرامج المستقبلية لقطاع النقل واللوجستيك والمشاريع ذات الأولوية في المرحلة القادمة، أحد محاور هذا اللقاء، الذي أكّد من خلاله رئيس الحكومة ضرورة استكمال تنفيذها من أجل تحسين أداء القطاع.


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