المنتخب التونسي للووشو كونغ فو يشارك في بطولة العالم للاسايب التقليدية بالصين

غادرت بعثة المنتخب الوطني التونسي للووشو كو نغ فو، اختصاص الأساليب التقليدية، صنف شباب وأكابر،اليوم الثلاثاء مطار تونس قرطاج في اتجاه جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في بطولة العالم التاسعة للأساليب التقليدية، التي ستقام فى مدينة "أميشان" خلال الفترة الممتدّة من 23 إلى 28 أوت 2023، بمشاركة أكثر من 100 دولة.

واوضحت وزارة الشباب الرياضة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ان بطولة العالم للأساليب التقليدية في نسختها التاسعة ستشهد منافسات شديدة بين الدول المشاركة، والتي تفرز بعدها العديد من الأبطال القادرين على الاستمرار في المنافسة على مدار النسخ المقبلة من بطولات العالم.

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