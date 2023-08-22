واردات تونس من الجزائر ارتفعت بنسبة 588 بالمائة خلال جويلية 2023

ارتفعت واردات تونس من خارج الاتحاد الاوروبي، خلال جويلية 2023 ، بنسبة 4ر11 بالمائة وهو ما تجلى بالخصوص في ارتفاع الواردات من الجزائر بنسبة 588 بالمائة بفعل شراء الطاقة الكهربائية ومن روسيا بنسبة 64 بالمائة جراء توريد منتجات البترول.



واشار المعهد الوطني للاحصاء في بيانات صدرت ضمن نشريته حول التجارة الخارجية لتونس بالاسعار الجارية لشهر جويلية 2023، الى ان الواردات من الاتحاد الأوروبي زادت بشكل طفيف، بنسبة 9ر0 بالمائة.





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وارجع المعهد هذه الزيادة من ناحية إلى الزيادة المسجلة في قيمة الواردات من ألمانيا بنسبة 5ر36 بالمائة وإيطاليا بنسبة 8ر16 بالمائة وفرنسا بنسبة 1ر15بالمائة والى ل تراجع حجم واردات تونس من إسبانيا بنسبة 4ر8- بالمائة وبلجيكا بنسبة 3ر17 - بالمائة وهولندا بنسبة 4ر15 - بالمائة من ناحية اخرى .



وسجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي شبه استقرار مسجلة نسبة 5ر0- بالمائة وذلك نتيجة تطورات متفاوتة من دولة الى اخرى من ذلك تسجيل زيادة مع فرنسا بنسبة 5ر0 بالمائة وهولندا بنسبة 8ر75 بالمائة بينما سجلت انخفاض مع ألمانيا 4ر12- بالمائة وإسبانيا بنسبة 1ر21 - بالمائة وايطاليا بنسبة 4ر3- بالمائة



وسجلت الصادرات خارج الاتحاد الأوروبي، انخفاضًا بنسبة 13بالمائة نتيجة انخفاض الصادرات مع الولايات المتحدة بنسبة 3ر33- بالمائة والمملكة المتحدة بنسبة 8ر21 - بالمائة ودول المغرب العربي بنسبة 4ر10- بالمائة .



