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صادرات تونس خلال جويلية 2023 تراجعت بنسبة 5ر4 بالمائة

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 16:51 قراءة: 0 د, 41 ث
      
سجلت الصادرات التونسية، خلال شهر جويلية 2023 ، ومقارنة مع شهر جوان 2023، انخفاضا بنسبة 5ر4 بالمائة بسبب تراجع صادرات الفسفاط وفق تحليل المعهد الوطني للاحصاء.

واشار المعهد في نشرته حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية لشهر جويلية 2023 ، الى ان العجز التجاري خلال شهر جويلية 2023 تفاقم ليبلغ 1391.9 مليون دينار مقارنة ب466.4 مليون دينار في شهر جوان 2023 .

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​​​​​وأرجع المعهد المساهمة الأكبرفي التراجع الى إنخفاض الصادرات الى قطاع المناجم والفسفاط ، حيث تقلص بنسبة 1ر43 بالمائة في حين ساهم، قطاع النسيج والملابس والجلد بشكل هام في هذا التراجع، حيث تقلصت صادراته بنسبة 2ر10 بالمائة .

وشهد قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع الصناعات المعملية المختلفة و قطاع الطاقة انخفاضا في الصادرات بنسب متتالية 4ر3 بالمائة و 2ر5 بالمائة و 9ر3 بالمائة في حين سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، في المقابل، نموا إيجابيا بنسبة 4ر17 بالمائة.


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