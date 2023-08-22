تونس تستضيف المنتدى الافريقي 27 لاعادة التامين لمنظمة التامين الافريقية من 30 سبتمبر الى 4 اكتوبر 2023

تستضيف تونس المنتدى الإفريقي السابع والعشرين لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الإفريقية خلال الفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2023 .



ويأتي تنظيم تونس للمنتدى اثر قرر السلطات المحلية بالغابون الغاء التظاهرة ، بسبب الانتخابات العامة التي ستجرى في البلاد في 26 أوت 2023 علما وان المنتدى كان من المقرر عقده ، مبدئيا، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 11 أكتوبر 2023 في ليبرفيل.





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وينتظم المنتدى في تونس بالتعاون بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" وفق معطيات نشرتها الهيئة العامة للتامين على موقعها الالكتروني.



واحدثت منظمة التامين الافريقية، وفق بيانات نشرت على موقعها الالكتروني، سنة 1972 وتضم حاليا 402 اعضاء الى جانب 59 بلدا حاصلا على العضوية في المنظمة



وحقق قطاع التامين في تونس، خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية، نموا بنسبة 5ر7 بالمائة ليبلغ 4ر1075 مليون دينار حسب ما اظهرته بيانات نشرتها الهيئة العامة للتامين (هيئة تعديلية عمومية) حول 23 شركة تامين تنشط في القطاع.



