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بورصة تونس تنهي تداولات الثلاثاء على تراجع بنسبة 2ر0 بالمائة

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 19:43 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أقفلت بورصة تونس تداولات حصة، الثلاثاء ، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، " توننداكس" بنسبة 2ر0 بالمائة ليبلغ مستوى 8886 نقطة وسط حجم تداول جملي في حدود 1ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، " التونسية للأوراق المالية".

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم شركة الاستثمار " تونافست"، قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 5ر4 بالمائة (790ر6د)، متبوعا بسهم "إيروسيكل"، الذي ارتفع بنسبة 9ر2 بالمائة (990ر13د).
وفي المقابل تراجع سهم شركة الإيجار العربية لتونس بنسبة 4ر2 بالمائة (600ر3د) كما انخفض سهم الاتحاد الدولي للبنوك بنسبة 4ر2 بالمائة (27د).
...

واستأثر سهم البنك الوطني الفلاحي بأكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 280 ألف دينار، علما وأن السهم تراجع بنسبة 5ر0 بالمائة (700ر7د).


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