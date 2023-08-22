سيدي بوزيد: حلقة نقاش حول التمييز على أساس الإعاقة

انتظمت، اليوم الثلاثاء، بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد، حلقة نقاش حول التمييز على أساس الإعاقة، ببادرة من جمعية وسط رؤية بحضور ممثلين عن عدد من الإدارات الجهوية والمجتمع المدني.



وتندرج هذه الحلقة، حسب ما أكده منسق التظاهرة، مسعودي عبيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، في إطار مشروع "فن التعايش المشترك" المموّل من السفارة الفرنسية بتونس، والذي انطلق منذ شهر جوان الماضي بهدف المساهمة في نشر ثقافة الاختلاف والتنوع والتعدد من اجل الحد من ظاهرة التمييز التي يتعرض لها ذوو وذوات الإعاقة.

وأوضح أنّه سيتم خلال المشروع تأسيس شبكة للدفاع عن ذوي الإعاقة والنساء ضد جميع أشكال التمييز التي يتعرضون لها، وستضم ممثلين عن الجمعيات والمحامين وممثلي الإدارات الجهوية.



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وأشار إلى انه سيقع العمل على تعزيز قدرات المشاركين في مجال التواصل وإدارة النزاعات والمناصرة، وتصوير شريط قصير يوثق حالات تمييز حقيقية تعرض لها ذوو وذوات الإعاقة والنساء، وتنظيم حلقات نقاش مفتوحة حول هذا الشريط، الى جانب حملات اخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة، وميدانيا من اجل تحسيس المواطنين بمخاطر التمييز ليختتم المشروع بصياغة والتوقيع على ميثاق عدم التمييز من قبل المشاركين والإعلان عن تأسيس شبكة لتعزيز ثقافة الحوار والاختلاف والتعدد والتنوع لمحاربة جميع أشكال التمييز من مهامها الأساسية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتوعية، والتحسيس بمخاطر ظاهرة التمييز، وتوثيق جميع الحالات التي ترتكب.

يشار إلى انه تم التعرّض خلال حلقة النقاش إلى أهم مظاهر وتحدّيات ظاهرة التمييز على أساس الإعاقة وأسباب ونتائج هذه الظاهرة خاصة بعد ارتكابها ضد النساء والفتيات.