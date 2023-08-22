الطاقة استحوذت على 10 بالمائة من اجمالي واردات تونس خلال شهر جويلية 2023

كشفت بيانات للمعهد الوطني للاحصاء عن ارتفاع في الواردات خلال شهر جويلية 2023 ، بفعل شراءات منتجات الطاقة التي ارتفعت بنسبة 6ر132 بالمائة ومساهمتها بالتالي بنسبة 10 بالمائة في نمو الوارات .



وتاتي هذه البيانات التي اوردها المعهد، الثلاثاء ضمن نشريته حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية لشهر جويلية 2023، في ظل ارتفاع الواردات بنسبة 6ر11 بالمائة علما وان واردات الطاقة لتونس سجلت انخفاضا لشهرين متتاليين قبل ارتفاعها خلال جويلية 2023





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ولاحظ المعهد انه دون احتساب الطاقة، فان واردات تونس زادت بنسبة 7ر1 بالمائة فقط وهي زيادة تعود اساسا الى ارتفاع بنسبة 3ر9 بالمائة في واردات المواد الخام، وخاصة المواد الكيميائية غير العضوية.



وسجلت تونس إضافة إلى ذلك، زيادة في واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 5ر6 بالمائة و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة واردات سيارات السياحية.



وشهدت واردات المنتجات الغذائية، من ناحية اخرى، انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2ر14 بالمائة وذلك بسبب انخفاض واردات القمح.علما وان ، واردات مواد التجهيز سجلت بدورها انخفاضا بنسبة 9ر9 بالمائة.