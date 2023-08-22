نبيل عمّار يستقبل سفير الولايات المتحدة بتونس مرفوقا بالمبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا

استقبل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 22 أوت 2023، جوي هود Joey Hood سفير الولايات المتحدة بتونس الذي كان مرفوقا بالسفير ريتشارد نورلاند Richard Norland المبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا.



ووفق بلاغ للخارجية, تم خلال اللقاء تناول العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع تونس بالولايات المتحدة الأمريكية واستعراض مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي وسبل مزيد تعزيزها وتنويعها لتشمل ميادين ومجالات جديدة، إضافة إلى مزيد تنسيق مواقف البلدين فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





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وخلال استعراض المسار السياسي في ليبيا، ذكّر الوزير بموقف تونس الثابت حول ضرورة أن يكون الحل ليبيا- ليبيا في إطار من التوافق وبملكية وقيادة ليبية برعاية منظمة الأمم المتحدة.



وثمّن الدبلوماسيان الأمريكيان، بهذه المناسبة، الدور الايجابي الذي ما انفكت تقوم به تونس لدفع المسار السياسي في ليبيا واحتضانها للعديد من اللقاءات بين الأشقاء الليبيين مساهمة منها في تشجيع ودعم الحوار بين مختلف الأطراف الليبية.