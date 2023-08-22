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التونسي فتحي حشيشة رئيسا للاتحاد المتوسطي لألعاب القوى للفترة النيابية 2023 - 2027 ت

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 10:24 قراءة: 0 د, 13 ث
      
جدد الاتحاد المتوسطي لألعاب القوى ثقته في التونسي فتحي حشيشية باعادة انتخابه رئيسا للفترة النيابية 2023 - 2027.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد المتوسطي لألعاب القوى التي عقدت بالمجر على هامش البطولة العالمية المقامة في بودابست من 19 الى 27 أوت الجاري.


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