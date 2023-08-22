التونسي فتحي حشيشة رئيسا للاتحاد المتوسطي لألعاب القوى للفترة النيابية 2023 - 2027 ت
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الثلاثاء 22 أوت 2023 | 5 صفر 1445
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