التونسي فتحي حشيشة رئيسا للاتحاد المتوسطي لألعاب القوى للفترة النيابية 2023 - 2027 ت

جدد الاتحاد المتوسطي لألعاب القوى ثقته في التونسي فتحي حشيشية باعادة انتخابه رئيسا للفترة النيابية 2023 - 2027.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد المتوسطي لألعاب القوى التي عقدت بالمجر على هامش البطولة العالمية المقامة في بودابست من 19 الى 27 أوت الجاري.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار