تداولت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاثنين، عددا من المستجدات الوطنية والعالمية على غرار الاهتمام بوضعية المؤسسات التكوينية المهنية الخاصة والاعلان عن القبض على احد منظمي الهجرة غير النظامية بأحد أحياء مدينة المنستير الى جانب تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي ونشر عدد من الاخبار العالمية على غرار عودة الطلاب المغاربة إلى مقاعد الدراسة في المناطق المتضررة من الزلزال.





جولة في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 18 سبتمبر



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نقل موقع راديو شمس اف ام، عن مدير عام تنمية التكوين المهني بوزارة التكوين المهني والتشغيل، أمجد محمود، تأكيده "وجود انتصاب عشوائي للمؤسسات التكوينية الخاصة".

وأضاف، المتحدث، وفق نفس المصدر، أن "التكوين المهني يخضع لنظام التصريح الذي يسهل عملية إحداث المؤسسات خاصة لحاملي الشهائد العليا وحاملي شهائد التكوين المهني" معتبرا أنه "نتيجة لهذا النظام، تم خلال العشرة سنوات الأخيرة إحداث عديد مؤسسات التكوين. ونتيجة لسهولة الانتصاب أصبحنا أمام انتصاب عشوائي أحيانا يتم إعلامنا به من طرف الأولياء أو طالبي التكوين والغرف الجهوية والغرفة الوطنية لمؤسسات التكوين المهني الخاصة".



وأفاد موقع اذاعة ديوان اف ام، أن "فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير، تمكنت فجر اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على أحد منظمي الهجرة غير النظامية وذلك بأحد أحياء مدينة المنستير".

ونقل، ذات الموقع، عن الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس الوطني بالمنستير العميد، كمال شهب، قوله ان "المظنون فيه محل 6 مناشير تفتيش لمختلف الوحدات الأمنية من أجل الضلوع في تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة".



من جانبه، أورد موقع راديو موزاييك اف ام، أن متساكني منطقة الكريب التابعة لولاية سليانة "نفذوا، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية، مطالبين السلط المحلية بتوفير النقل المدرسي لأبنائهم".

"وأكد المدرّس، كمال الكنزاري، تعثر العودة المدرسية لأبناء منطقة الكريب حيث يتكبد أكثر من 20 تلميذا، يوميا، عناء التنقل نحو المعهد والإعدادية بالجهة"، حسب ما جاء بالموقع.

وبين المصدر، أنه "رغم وعود السلط المحلية بتوفير النقل المدرسي إلا أن الوضع لايزال على حاله، وطالب المحتجون السلط المعنية بالتدخل العاجل لفائدة أبنائهم وتمكينهم من استئناف السنة التربوية في أفضل الظروف".



أما موقع اذاعة اكسبرس اف ام، فقد سلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي، ونقل عن مدير عام البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة، الهادي شبيل، قوله انها "تهدف إلى تقييم الوضع الحالي وتحديد دور مختلف الأطراف من وزارة ومجتمع مدني ومواطنين وغيرهم من المتدخلين في الحفاظ على البيئة".

وأشار، هادي شبيل، وفق ذات الموقع، الى أن "إعداد هذه الإستراتيجية تم في وقت وجيز جدا لم يتجاوز السنة، بهدف وضع رؤية جديدة وطموحة للحفاظ على الثروات البيئية" موضحا أن هذه "الاستراتيجية تنقسم على 5 محاور أساسية، أولها الحوكمة وتطوير التشريعات، وإحداث هيئة عليا للانتقال الإيكولوجي، إضافة إلى توفير التمويلات المخصصة للتحول الإيكولوجي".

"ويشمل المحور الثاني لهذه الاستراتيجية، العمل من أجل المناخ للحد من حدة تأثيرات التغيرات المناخية، بعد فترات الجفاف التي عاشتها تونس، وهو ما يضع بلادنا أمام مسؤولية الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، والتوجه نحو تنمية خفيفة الكربون ومتأقلمة مع التغيرات المناخية، بدء العمل عليها من طرف مختلف الوزارات، مع دفع الانتاج الذاتي للطاقة"، وفق ما ذكر موقع اذاعة اكسبرس اف ام.



وفي ما يتعلق بالمستجدات العالمية، أشار موقع، العربية نت، الى "عودة الطلاب المغاربة إلى مقاعد الدراسة في المناطق المنكوبة، اليوم الاثنين، بعد أيام من الزلزال الذي ألحق أضراراً متباينة بالمدارس".

وذكر الموقع، أن الحكومة قد "لجأت إلى إقامة خيام مجهزة بجميع التجهيزات التربوية الضرورية، لتمكين تلاميذ المناطق المتضررة من الزلزال من متابعة دراستهم. وفتحت المؤسسات الإيوائية، والمنظمات المدنية والخيرية لتلاميذ القرى النائية البعيدة عن المؤسسات التعليمية، من أجل مساعدتهم على استكمال دراستهم، خاصة الثانوية".



وفي سياق متصل، اهتم موقع، سكاي نيوز عربية، بالحالة النفسية للاطفال وكيفية التعامل معهم في حال وقوع كوارث طبيعية، ونقل عن خبراء تأكيدهم أن "توجيه الأطفال وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الظروف الصعبة كالزلازل والفيضانات، يعتبر أمرا مهما للحفاظ على سلامتهم، اضافة الى التركيز على الجوانب الإيجابية الذي يمكن أن يساهم في إعادة بناء ثقتهم بأنفسهم وتعزيز مهارات التحمل وإدارة الضغوط لديهم".

"فتوجيه الأطفال لفهم ما هي الكوارث الطبيعية وكيفية التصرف في حال وقوعها، وتضمين هذا في المناهج المدرسية يساهم في مساعدتهم ودرء كثير من الخطر"، حسب ما فسر ذات الموقع.