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طقس ... سحب كثيفة بالجنوب الشرقي مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 10:14 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تتميز حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، بظهور سحب كثيفة بالجنوب الشرقي، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة، ثم تشمل بعد الظهر مناطق الوسط و اوالشمال الغربي والجنوب، مع تساقط محلي للبرد، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.
 
وتكون الرياح قوية نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية و بالجنوب.
 
...

 والبحر محليا قليل الاضطراب بمنطقة سرات ومضطرب ببقية السواحل.
 
 وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل والجنوب الشرقي والمرتفعات وبين 35 و 38 درجة ببقية الجهات.
 


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