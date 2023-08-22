طقس ... سحب كثيفة بالجنوب الشرقي مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة

تتميز حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، بظهور سحب كثيفة بالجنوب الشرقي، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة، ثم تشمل بعد الظهر مناطق الوسط و اوالشمال الغربي والجنوب، مع تساقط محلي للبرد، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.



وتكون الرياح قوية نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية و بالجنوب.





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والبحر محليا قليل الاضطراب بمنطقة سرات ومضطرب ببقية السواحل.



وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل والجنوب الشرقي والمرتفعات وبين 35 و 38 درجة ببقية الجهات.



