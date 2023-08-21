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رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه برئيس الحكومة، على دور الإدارة في تنفيذ سياسة الدولة، وعلى ضرورة الإسراع ب"تطهيرها"

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Publié le Lundi 21 Août 2023 - 21:56 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تناول لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر، الإثنين، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، أحمد الحشاني، سير عمل الحكومة بشكل عام.

وأكد رئيس الجمهورية، بصفة خاصة، على "دور الإدارة في تنفيذ سياسة الدولة وعلى ضرورة الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة سواء على المستوى المركزي أو على المستويين الجهوي أوالمحلي. فالإدارة بوجه عام هي لخدمة المواطنين وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية مساء، الإثنين.

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وأوضح رئيس الجمهورية أن "الإدارة التونسية تعجّ بالكفاءات، التّي سُدّت أمامها أبواب تحمل المسؤولية وهي كفاءات يمكن أن تحلّ محلّ من لم يؤدّ واجبه على الوجه المطلوب وأخلّ إلى جانب تعطيله لمصالح المواطنين بواجب التحفظ المحمول عليه".

كما دعا رئيس الجمهورية رئيس الحكومة إلى "مواصلة العمليات المشتركة، التي تقوم بها عديد الوزارات، للقضاء على الاحتكار والترفيع المتعمّد في الأسعار ومزيد مراقبة ما يسمى بمسالك التوزيع، التّي تعمل في أكثر الأحيان خارج أي إطار قانوني كما أبرزت ذلك آلاف الأطنان، التي تم حجزها في المدة الأخيرة في كل مناطق الجمهورية".



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