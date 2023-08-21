تطاوين: إصلاح وصيانة أسطول الشركة الجهوية للنقل الحالي في انتظار وصول 10 حافلات جديدة (المتحدث باسم الشركة)

تعمل الشركة الجهوية للنقل بمدنين وتطاوين حاليا على صيانة وإعداد أكبر عدد ممكن من حافلاتها لمجابهة متطلبات النقل المدرسي الذي يمثل النصيب الاوفر من خدماتها، كما تأمل رغم الصعوبات المادية ونقص قطع الغيار الى الحفاظ على مستوى خدمات السنة الماضية، وفق المتحدث باسم الشركة شكرى الجزيري.

وأضاف الجزيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه من المنتظر تعزيز أسطول الشركة بـ10 حافلات جديدة، 5 منها عادية، و3 حافلات مكيّفة، وحافلتين مزدوجتين، والتي سيتم توزيعها إثر استلامها على مختلف نيابات الشركة في ولايتي مدنين وتطاوين، مشيرا إلى أنّه سيتمّ الحفاظ على نفس التعريفات المعتمدة السنة الماضية بالنسبة للاشتراكات المدرسية ونقل المسافرين.

وأكّد أن الشركة ترغب في مزيد تحسين خدماتها واضافة المزيد من الخطوط الا ان قدراتها المادية والبشرية محدودة سواء في ما يتعلّق بتقريب النقل الجماعي من المناطق النائية او تعزيز النقل الحضري الذي يتطلب حافلات اضافية وانتدابات للسواق.

ولفت، في سياق متّصل، الى أن ورشة إصلاح الحافلات المبرمج فتحها منذ فترة طويلة بمدينة تطاوين مازالت الى حد الان في طور اعداد المثال الهندسي الفني، ليستوجب أيّ عطب بإحدى حافلات الشركة في تطاوين تحوّل فريق صيانة من مدنين او جر الحافلة الى الورشة المركزية بمدنين.



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وأفاد من جهة أخرى، بأن الخط الذي أحدث خلال هذه الصائفة ويربط مدينة غمراسن بجزيرة جربة عبر مدنين، قد حقق نتائج طيبة ومكّن المواطنين من المصطافين وأبناء الجهة العاملين في الخارج من خدمات نقل جيّدة نالت رضاهم، على حد قوله.

