انور بن قدور: تكلفة عدم انجاز الاصلاحات تكلفة باهظة جدا على البلاد واهدار للوقت لا يزيد الا في تعميق الازمة التي تعيشها تونس

قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الدراسات انور بن قدور بعد ظهر اليوم الاثنين في تصريح ل/وات/ على هامش انعقاد المؤتمر الانتخابي العادي للجامعة العامة للصناديق بالحمامات "تكلفة عدم انجاز الاصلاحات تكلفة باهظة جدا على البلاد واهدار للوقت لا يزيد الا في تعميق الازمة التي تعيشها البلاد".



وتابع بن قدرو " الاتحاد العام التونسي للشغل هو اليوم في حيرة وقلق امام الازمة التي تعيشها تونس وفي ظل الغاء الحوار الاجتماعي وعدم الاعتراف بالاتفاقيات وضرب العمل النقابي المستقل وفي ظل غياب الرؤية الاصلاحية وعدم الكشف عن برامج اصلاحية فعلية".

ودعا بن قدور السلطة التنفيذية الى "تحمل مسؤوليتها والكشف عن خارطة طريقها وعرض رؤيتها بخصوص المسار الذي اختارته لتونس وإلى ان تتولى الوزارات اطلاع الشعب على برامجها الاصلاحية ان وجدت لحل الاشكاليات التي تواجها وللملفات المطروحة عليها".



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ولاحظ ان "تونس تعاني اليوم من كثرة الحديث عن الاصلاحات دون انجاز اي منها سواء بالنسبة للصناديق الاجتماعية او المنظومة التربوية او المنظومة الصحية او منظومة النقل قائلا " في ظل غياب الاجراءات الفعلية والملموسة فان تونس تواصل اهدار الوقت واهدار الاموال خاصة وان تكلفة عدم انجاز الاصلاحات تكلفة باهظة جدا".

واضاف " لا يجب ان نواصل اهدار الوقت والاموال وان لم يكن للدولة برامج اصلاحية فعلية قابلة للتنفيذ فبامكانها فتح باب الحوار والاستعانة بالكفاءات التي تزخر بها البلاد وان تشرك اهل الاختصاص والممارسين للمهنة والشركاء الاجتماعيين لصياغة برامج اصلاحية قابلة للتنفيذ وقادرة على انقاذ البلاد واخراجها من الازمة".

واشار الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل قدم من منطلق دوره الاجتماعي عديد مقترحات الاصلاحات للمؤسسات العمومية و للصناديق الاجتماعية و لمنظومة الدعم و للقطاع الصحي و قطاع النقل و غيرها من القطاعات "الا انه لم يجد اي تفاعل مع هذه المقترحات في ظل غياب الحوار الاجتماعي ورفض التواصل مع المنظمة" على حد قوله.

وتابع " المطروح اليوم هو انقاذ تونس ولابد من القطع مع سياسة الاقصاء والعمل على تجميع كل الفاعلين لانقاذ تونس والاتحاد العام التونسي للشغل من منطلق مسؤوليته التاريخية لا يقبل المشاركة في سياسات خاطئة وهو من دعاة الحوار ولا يوصد الباب امام الحوار ولا يعتمد سياسة المقاطعة بل ان الطرف الحاكم هو من يعتمد سياسة المقاطعة".

وشدد "نحن في حاجة الى تنقية الاجواء وتشريك الجميع ليتحملوا مسؤولياتهم امام البلاد والعمل جميعا من اجل حل مشاكل البلاد ورفع التحديات الكبرى التي تواجهها".

واشار بن قدور الى ان مؤتمر الجامعة العامة للصناديق ينعقد في ظرف صعب تعيشه تونس خاصة وان البلاد تمر بازمة عميقة من ابرز ملامحها غلاء المعيشة وفقدان المواد الاساسية وفقدان الادوية وعدم وضوح الرؤية، ازمة تعطلت فيها لغة الحوار وطالت الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وطالت الصناديق التي تواصل بمفردها البحث عن حلول لازمتها في ظل غياب الدولة" وفق تقديره.

وقال " ان محاولات الغاء الحوار الاجتماعي واستهداف العمل النقابي المستقل عبر هرسلة نقابيي قطاعات النقل والثقافة والشؤون الدينية وهرسلة رئيس جمعية القضاة التونسيين لا فقط الا بسبب ممارستهم دورهم النقابي ودفاعهم عن منظوريهم هي من اولى الملفات المطروحة على رئيس الحكومة الجديد وهي منطلق الحوار الاجتماعي البناء الذي يمكن ان يساعد تونس على تجاوز ازمتها".